Часть магазинов продолжает принимать посетителей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на hromadske.

Смотрите также Город атаковали с разных направлений: в Воздушных силах рассказали о ночной атаке по Киеву

В Киеве поврежден ТРЦ "Блокбастер Молл"

Как сообщают журналисты hromadske, значительная часть магазинов несмотря на частичные разрушения ТРЦ осталась открытой. В то же время некоторые торговые точки временно не работают, в частности магазин одежды Sinsay, который получил наибольшие повреждения.

Работники центра рассказали, что в крышу комплекса попал или беспилотник, или его обломки. Ремонтные бригады сейчас устраняют последствия попадания.

Работница одного из магазинов, где продают мармелад, Руслана рассказала, что несмотря на атаку заведение продолжает работать, утром здесь уже были покупатели. В то же время жалуется: из-за российского обстрела придется много убирать.

Повреждения в ТРЦ "Блокбастер Молл": фото hromadske

Напомним, в результате атаки в Киеве пострадали около 15 человек, из которых двое в больнице. БпЛА и баллистика повредила жилые дома в Днепровском, Соломенском и Оболонском районах, а также торгово-развлекательный центр, учебное заведение, 8 автомобилей и помещения котельной.