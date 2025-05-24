Частина магазинів продовжує приймати відвідувачів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на hromadske.

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У Києві пошкоджено ТРЦ "Блокбастер Молл"

Як повідомляють журналісти hromadske, значна частина магазинів попри часткові руйнування ТРЦ залишилася відкритою. Водночас деякі торгові точки тимчасово не працюють, зокрема магазин одягу Sinsay, який зазнав найбільших пошкоджень.

Працівники центру розповіли, що у дах комплексу влучив або безпілотник, або його уламки. Ремонтні бригади зараз усувають наслідки влучання.

Працівниця одного з магазинів, де продають мармелад, Руслана розповіла, що попри атаку заклад продовжує працювати, зранку тут уже були покупці. Водночас скаржиться: через російський обстріл доведеться багато прибирати.

Пошкодження у ТРЦ "Блокбастер Молл": фото hromadske

Нагадаємо, внаслідок атаки у Києві постраждали близько 15 людей, з яких двоє у лікарні. БпЛА та балістика пошкодила житлові будинки у Дніпровському, Соломʼянському та Оболонському районах, а також торгівельно-розважальний центр, навчальний заклад, 8 автомобілів та приміщення котельні.