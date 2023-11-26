Глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона сообщил, что во время вражеских обстрелов были повреждены магистральные линии. По его словам, была опасность внедрения ограничений.
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Энергетики оперативно восстановили все
Кудрицкий рассказал, что энергетики оперативно отреагировали на ситуацию и устранили ущерб.
Были риски, что мы введем определенные ограничения электроснабжения на период восстановительных работ, но удалось пройти день без каких-либо графиков отключений,
– сказал он.
После обстрела Киева свет исчезал в 77 домах и 120 учреждениях. Благодаря слаженной работе энергетиков его удалось восстановить очень быстро.
При каких условиях могут быть аварийные отключения
- В Украине прогнозируют усложнение погодных условий и ощутимое похолодание. В "Укрэнерго" надеются, что электроэнергии хватит для того, чтобы покрывать потребности потребителей и аварийных отключений удастся избежать. Об этом в эфире телемарафона заявил глава правления Национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
- Как пояснил Кудрицкий, сегодня дефицита нет и он не прогнозируется по выходным. Впрочем, он может вновь возникать дефицит в энергосистеме. Тогда "Укрэнерго" придется искать инструменты, чтобы компенсировать недостаток электроэнергии от электростанций.
- Кудрицкий также призвал украинцев прислушиваться к советам энергетиков и экономно потреблять электроэнергию. В таком случае аварийных отключений удастся избежать.