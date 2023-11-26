Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький у етері телемарафону повідомив, що під час ворожого обстрілу були пошкоджені магістральні лінії. За його словами, були ризики впровадження обмежень.
Дивіться також Наслідки обстрілу Києва ліквідовують: у столиці відновили електропостачання
Енергетики оперативно відновили все
Кудрицький розповів, що енергетики оперативно відреагували на ситуацію та усунули пошкодження.
Були ризики, що ми запровадимо певні обмеження електропостачання на період відновлювальних робіт, але вдалося пройти день без будь-яких графіків відключень,
– сказав він.
Після обстрілу Києва світло зникало у 77 будинках та 120 установах. Завдяки злагодженій роботі енергетиків його вдалося відновити дуже швидко.
За яких умов можуть бути аварійні відключення
- В Україні прогнозують ускладнення погодних умов та відчутне похолодання. В "Укренерго" сподіваються, що електроенергії вистачить для того, аби покривати потреби споживачів, й аварійних відключень вдасться уникнути. Про це в ефірі телемарафону заявив голова правління Національної енергетичної компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький.
- Як пояснив Кудрицький, сьогодні дефіциту немає й він не прогнозується у вихідні. Втім, він знову може виникати дефіцит в енергосистемі. Тоді "Укренерго" доведеться шукати інструменти, щоб скомпенсувати нестачу електроенергії від електростанцій.
- Кудрицький також закликав українців дослухатися до порад енергетиків і заощадливо споживати електроенергію. У такому випадку аварійних відключень вдасться уникнути.