Есть угроза обрушения пятиэтажки, – в ГСЧС прокомментировали последствия атаки на Киев

В ночь на 4 июля Россия массированно атаковала Украину. На этот раз под ударом оказался Киев.

В результате ночной российской атаки в Соломенском районе столицы повреждена пятиэтажка. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление руководительницы пресс-службы ГСЧС Светланы Водолаги в эфире телемарафона.

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Что говорят в ГСЧС об атаке на Киев

Из-за циничной атаки россиян полностью уничтожены квартиры на 2-м и 3-м этажах пятиэтажки. На месте работают спасатели. В ГСЧС предупреждают об угрозе обрушения.

Существует угроза обрушения. Поэтому спасатели работают на месте. Жителей дома мы пока не пускаем в их дома, потому что это представляет опасность для их жизни и здоровья,

– рассказала Водолага.

Отметим, что на этот раз Киев подвергся атаке с использованием "Шахедов", "Кинжалов" и баллистики. Россияне запустили не менее 10 баллистических ракет за 30 минут.

В результате в городе возникло много пожаров, повреждены жилые дома и железнодорожная инфраструктура. Ранее сообщалось, что отправка поездов из Киева происходит с задержкой, но Укрзализныця работает над сокращением отставания от графика.