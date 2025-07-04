Внаслідок нічної російської атаки у Солом'янському районі столиці пошкоджено п’ятиповерхівку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву керівниці пресслужби ДСНС Світлани Водолаги в ефірі телемарафону.

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Що кажуть у ДСНС про атаку на Київ

Через цинічну атаку росіян вщент знищені квартири на 2-му та 3-му поверхах п'ятиповерхівки. На місці працюють рятувальники. У ДСНС попереджають про загрозу обрушення.

Існує загроза обрушення. Тому рятувальники працюють на місці. Мешканців будинку ми поки не пускаємо в їхні помешкання, тому що це становить небезпеку для їхнього життя та здоров'я,

– розповіла Водолага.

Зазначимо, що цього разу Київ зазнав атаки з використанням "Шахедів", "Кинджалів" та балістики. Росіяни запустили щонайменше 10 балістичних ракет за 30 хвилин.

Внаслідок цього в місті виникло багато пожеж, пошкоджені житлові будинки та залізнична інфраструктура. Раніше повідомлялося, що відправка поїздів із Києва відбувається із затримкою, але Укрзалізниця працює над скороченням відставання від графіка.