Уничтоженные квартиры и пожары в домах: последствия ночной атаки в Киеве

В ночь на 7 мая Россия терроризировала Киев. Оккупанты атаковали столицу "Шахедами" и баллистическими ракетами, в результате чего есть разрушения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

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Последствия обстрелов Киева

В ночь на 7 мая оккупанты терроризировали Киев. В результате атаки есть повреждения и разрушения в 4 районах столицы: Святошинском, Соломенском, Шевченковском и Днепровском.

Так, в Святошинском районе из-за попадания обломков в 9-этажный жилой дом вспыхнули пожары. Как сообщили в ГСЧС, произошло возгорание квартир с 6 по 9 этажи. Сейчас пожар ликвидировали.

В Соломенском районе обломки БПЛА упали на открытую территорию.

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В Днепровском районе зафиксировано падение беспилотника на многоэтажный жилой дом. Произошло частичное разрушение перекрытия на 29-м и 30-м этажах.

Также в Шевченковский район обломки российских "Шахедов" упали на пятиэтажный дом. Там вспыхнул пожар. К сожалению, во время тушения в доме обнаружили тела 2 погибших.

Стоит отметить, что в результате атаки в Киеве есть пострадавшие. Так, за помощью к медикам обратились 8 пострадавших, среди которых 4 детей. Известно, что 4 раненых госпитализировали.