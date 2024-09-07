В ночь на 7 сентября обломки сбитых ударных дронов-камикадзе упали на улицах возле Верховной Рады. Спикер КГВА Михаил Шаманов рассказал, что обошлось без повреждений.

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Все БПЛА, которые летели на столицу, – сбили

Спикер КГВА сказал, что враг снова показывает, что может атаковать столицу. Он также отметил, что дроны заходили на территорию Украины еще в полночь. В столицу они добрались примерно в 3:00 ночи. Была объявлена воздушная тревога.

В это время над Киевом работали средства противовоздушной обороны. Все беспилотники были уничтожены,

– подчеркнул Шаманов.

По его словам, пока мы не узнали, действительно ли Россия хотела атаковать здание парламента, потому что силы ПВО оперативно отработали по дронам.