Вночі проти 7 вересня уламки збитих ударних дронів-камікадзе впали на вулицях біля Верховної Ради. Речник КМВА Михайло Шаманов розповів, що обійшлось без пошкоджень.

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Усі БпЛА, які летіли на столицю, – збили

Речник КМВА сказав, що ворог знову показує, що може атакувати столицю. Він також зазначив, що дрони заходили на територію України ще опівночі. До столиці вони дістались приблизно о 3 ночі. Було оголошено повітряну тривогу.

В цей час над Кивом працювали засоби протиповітряної оборони. Всі безпілотники були знищені,

– наголосив Шаманов.

За його словами, наразі ми не дізнались, чи дійсно Росія хотіла атакувати будівлю парламенту, бо сили ППО оперативно відпрацювали по дронах.