В результате атаки на Киев увеличилось число пострадавших, есть погибшие

В ночь на 8 сентября враг атаковал Киев. В результате атаки на столицу пострадали 7 человек.

Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения города Киева Татьяна Мостепан.

Что известно о состоянии пострадавших?

В Киеве в результате очередной атаки российских войск пострадали шесть человек. По состоянию на 05:30 трое пострадавших нуждались в стационарной медицинской помощи, поэтому их доставили в больницу. Еще три человека после осмотра и оказания необходимой помощи не нуждались в госпитализации.

Состояние госпитализированных оценивается как средней степени тяжести. У пострадавших в основном диагностировали резаные и осколочные ранения, в частности конечностей. Также у людей зафиксировали раны мягких тканей.

Впоследствии в ГСЧС уточнили, как именно пострадавшие получили ранения. В Голосеевском районе во время разведки спасатели обнаружили и спасли одного пострадавшего с территории, где возник пожар.

Что еще спасатели вывели на свежий воздух из квартиры 16-этажного жилого дома, где они оказались заблокированными из-за повреждений, вызванных взрывной волной.

В Соломенском районе спасатели спасли 10 человек, которые оказались заблокированными в жилом доме, а одного человека госпитализировали еще до прибытия подразделений ГСЧС.

Информация о количестве пострадавших уточняется, спасательные работы в столице продолжаются.

Около 07:30 стало известно о 10 пострадавших. Также поступила информация о 2 погибших в результате вражеской атаки.

Напомним, ночью 8 сентября враг совершил массированную комбинированную атаку на Киев, применив реактивные БПЛА, баллистические и другие типы ракет с разных направлений. В столице прогремела серия взрывов, после чего власти начали сообщать о последствиях в нескольких районах города.

В Соломенском районе обломки упали на 5-этажный жилой дом, еще один 3-этажный дом получил повреждения. Также в этом районе произошло возгорание складского помещения. В Дарницком районе в результате падения обломков был поврежден автомобиль, а также зафиксировано возгорание на нежилой территории.

В Подольском районе возник пожар в гаражах и автомобилях, позже стало известно о возгорании складского помещения. В Голосеевском районе вспыхнул пожар на территории учебного заведения, также поступала информация о заблокированных людях в жилом доме.

Столичные власти продолжают уточнять информацию о последствиях ночного обстрела, а спасатели и экстренные службы работают на местах попаданий и падения обломков.