В Киеве во время массированной атаки охранник не пускал людей на паркинг

В Киеве охранника подземного паркинга в Днепровском районе привлекли к административной ответственности за то, что он ограничил доступ людей в помещение во время массированной атаки ночью 9 января.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию Главного управления Национальной полиции в городе Киеве.

Что известно об инциденте?

По данным правоохранителей, мужчина не позволил горожанам попасть в помещение, где были расположены припаркованные авто. Он объяснил, что сделал это, потому что та зона паркинга, куда он не пускал людей, не предусмотрена под укрытие.

В полиции в свою очередь объяснили, что подземный паркинг является объектом гражданской защиты, поэтому правоохранители, как отмечается, оперативно приехали на место инцидента и восстановили доступ ко всем помещениям защитного сооружения.

По результатам проверки полицейские составили на 61-летнего охранника административный материал по ст. 175-3 КУоАП – нарушение установленных законодательством требований по содержанию и эксплуатации объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты,

– говорится в сообщении.

Какие детали обстрела Киева?