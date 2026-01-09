Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию Главного управления Национальной полиции в городе Киеве.
Что известно об инциденте?
По данным правоохранителей, мужчина не позволил горожанам попасть в помещение, где были расположены припаркованные авто. Он объяснил, что сделал это, потому что та зона паркинга, куда он не пускал людей, не предусмотрена под укрытие.
В полиции в свою очередь объяснили, что подземный паркинг является объектом гражданской защиты, поэтому правоохранители, как отмечается, оперативно приехали на место инцидента и восстановили доступ ко всем помещениям защитного сооружения.
По результатам проверки полицейские составили на 61-летнего охранника административный материал по ст. 175-3 КУоАП – нарушение установленных законодательством требований по содержанию и эксплуатации объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты,
– говорится в сообщении.
Какие детали обстрела Киева?
В результате вражеской атаки погибли 4 человека. Среди жертв – женщина 49 лет и двое мужчин 41 и 54 лет. Также пострадали 26 человек. По данным ГСЧС, все раненые в медучреждениях. Спасены 32 человека.
После российского удара в некоторых районах города фиксировали значительные перебои с электроснабжением и водой, возникли серьезные проблемы с отоплением. Также была информация о многих повреждениях в жилых домах.
В частности, БпЛА попал в крышу 18-этажного жилого дома, возник пожар. Другой пожар произошел в 5-этажном доме, и еще в одной 5-этажке – задымление. Повреждения получили ТЦ и санаторий.