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24 Канал Новости Украины "Агрессию нужно остановить здесь и сейчас": Зеленский призвал мир к решительному ответу
9 сентября, 10:10
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Обновлено - 10:29, 9 сентября

"Агрессию нужно остановить здесь и сейчас": Зеленский призвал мир к решительному ответу

Анастасия Колесникова

Ночью и утром Россия продолжала обстреливать украинские города. Владимир Зеленский призвал союзников не оставлять действия оккупантов без должного ответа.

Президент Зеленский прокомментировал последние российские удары по Украине. 

К чему Зеленский призвал союзников на фоне атак России?

Глава государства напомнил за утренний удар дрона по жилой многоэтажке в Киеве и смертельную атаку на КПП в Одесской области. 

Он отметил, что ликвидация последствий российской атаки продолжается в разных регионах. Это Днепр, Николаев, Запорожье, Харьков, Житомирская, Киевская область. 

К сожалению, мало реакции международного сообщества на эти удары, которые фактически ежедневно уносят жизни людей,
 – заметил политик. 

Он подчеркнул, что "Москва не должна войти в зиму с пониманием, что ракетный и дроновый террор сойдет ей с рук просто так". 

Агрессию нужно останавливать здесь и сейчас, чтобы она не распространялась дальше. И важно, чтобы санкции и поддержка Украины работали эффективно именно на это,
 – заявил президент. 

Зеленский отметил, что партнеры, имеющие возможность помочь, знают о ежедневных потребностях Украины. Он поблагодарил всех, кто поддерживает страну в соответствии со своими возможностями. 

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Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Россия надеется использовать зиму, чтобы ослабить Украину и заставить Киев пойти на уступки.

По словам президента, Москва может усилить наступление и продолжить удары по энергетике и другой критической инфраструктуре.

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