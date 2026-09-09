"Агрессию нужно остановить здесь и сейчас": Зеленский призвал мир к решительному ответу

Ночью и утром Россия продолжала обстреливать украинские города. Владимир Зеленский призвал союзников не оставлять действия оккупантов без должного ответа.

Президент Зеленский прокомментировал последние российские удары по Украине.

К чему Зеленский призвал союзников на фоне атак России?

Глава государства напомнил за утренний удар дрона по жилой многоэтажке в Киеве и смертельную атаку на КПП в Одесской области.

Он отметил, что ликвидация последствий российской атаки продолжается в разных регионах. Это Днепр, Николаев, Запорожье, Харьков, Житомирская, Киевская область.

К сожалению, мало реакции международного сообщества на эти удары, которые фактически ежедневно уносят жизни людей,

– заметил политик.

Он подчеркнул, что "Москва не должна войти в зиму с пониманием, что ракетный и дроновый террор сойдет ей с рук просто так".

Агрессию нужно останавливать здесь и сейчас, чтобы она не распространялась дальше. И важно, чтобы санкции и поддержка Украины работали эффективно именно на это,

– заявил президент.

Зеленский отметил, что партнеры, имеющие возможность помочь, знают о ежедневных потребностях Украины. Он поблагодарил всех, кто поддерживает страну в соответствии со своими возможностями.

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Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Россия надеется использовать зиму, чтобы ослабить Украину и заставить Киев пойти на уступки.

По словам президента, Москва может усилить наступление и продолжить удары по энергетике и другой критической инфраструктуре.