В результате ночной атаки дронов на Киев российский беспилотник уничтожил склад гуманитарной организации "Blue/Yellow", которая доставляет помощь для украинских военных. Несмотря на потери, в фонде заверили, что продолжат поддерживать защитников Украины.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на LRT. Во время массированной российской атаки на Киев в ночь на 31 июля вражеский дрон уничтожил склад литовской гуманитарной организации "Blue/Yellow".

Читайте также Многоэтажку прикрыло дерево: последствия обстрела Киевского района Харькова БпЛА "Молния"

Склад с помощью для ВСУ уничтожен в Киеве

По данным фонда, их киевский склад был полностью уничтожен в результате прямого попадания дрона-камикадзе. Сильно повреждены также окружающие здания. В момент атаки склад почти не использовался – там хранились только средства индивидуальной защиты, в частности каски и бронежилеты для работников и медиков. Это позволило избежать серьезных потерь.

В Украине никто не застрахован от подобных нападений. Это повседневная реальность войны. Самое главное – что не пострадали люди. Фонд не понес серьезных потерь, поэтому наша работа не прекращается – мы продолжим собирать средства и отправлять их защитникам Украины,

– заявила директор "Blue/Yellow" Лаура Паукште.

Этот склад был одним из нескольких, которые фонд использует для временного хранения грузов перед их доставкой непосредственно на линию фронта. Несмотря на удар, "Blue/Yellow" не планирует сворачивать деятельность и в дальнейшем будет работать для поддержки украинских воинов.