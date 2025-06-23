Во время во время атаки враг запустил наибольшее количество крылатых ракет "Искандер – К". Об этом 24 Каналу рассказал бывший офицер Воздушных сил ВСУ, заместитель гендиректора компании по производству РЭБ и эксперт по авиации Анатолий Храпчинский, отметив, что так оккупанты меняют свои обстрелы.

Смотрите также Кабинеты завалены обломками: в Киеве вражеский обстрел почти уничтожил медицинское учреждение

В чем особенность новой атаки

"Враг пытается заменить чем-то ракеты Х-101, Х-55 или Х-555, которые сейчас не может использовать. Если раньше взлетала стратегическая авиация, то мы заранее знали, что будет применять враг", – объяснил эксперт по авиации.

В конкретном случае мы видели, что выходят на пусковые позиции установки для ракет "Искандер – М", поэтому могли предусматривать запуск только баллистики. Но на самом деле была комбинированная атака с применением крылатых ракет.

Замечу, что "Искандер – М" и "Искандер – К" запускают с одной платформы. Даже возможно, что одна платформа запускает и баллистическую, и крылатую ракету,

– добавил Анатолий Храпчинский.

Баллистическая ракета корейского производства выпускается на совсем других платформах. Поэтому говорится о комбинированной атаке с большим количеством средств поражения. В этой ситуации важным является увеличение систем радиолокации, потому что это ключевой элемент, чтобы понять, что именно находится в воздушном пространстве.

После этого можно понять, чем перехватывать цель. Средства радиолокации должны быть объединены в единую систему. Также стоит думать об имплементации некоторых инструментов, в частности Искусственного интеллекта. Так можно усилить безопасность воздушного пространства.

Напомним, в результате атаки России по Киеву погибло 7 человек, еще двое – пропали без вести. Ракета полностью разрушила пятиэтажку, а в доме напротив разрушены почти все квартиры.

Президент Украины сообщил, что по предварительным данным Россия применила северокорейскую баллистическую ракету. Всего во время атаки враг выпустил 352 дрона и 16 ракет. Одна из них попала в больницу в Белой Церкви, там погиб человек.