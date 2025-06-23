Під час атаки ворог запустив найбільшу кількість крилатих ракет "Іскандер – К". Про це 24 Каналу розповів колишній офіцер Повітряних сил ЗСУ, заступник гендиректора компанії з виробництва РЕБ і експерт з авіації Анатолій Храпчинський, зауваживши, що так окупанти змінюють свої обстріли.

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У чому особливість нової атаки

"Ворог намагається замінити чимось ракети Х-101, Х-55 або Х-555, які зараз не може використовувати. Якщо раніше злітала стратегічна авіація, то ми заздалегідь знали, що застосовуватиме ворог", – пояснив експерт з авіації.

У конкретному випадку ми бачили, що виходять на пускові позиції установки для ракет "Іскандер – М", тому могли передбачати запуск лише балістики. Але насправді була комбінована атака із застосуванням крилатих ракет.

Зауважу, що "Іскандер – М" та "Іскандер – К" запускають з однієї платформи. Навіть можливо, що одна платформа запускає і балістичну, і крилату ракету,

– додав Анатолій Храпчинський.

Балістична ракета корейського виробництва випускається на зовсім інших платформах. Тому мовиться про комбіновану атаку з великою кількістю засобів ураження. У цій ситуації важливим є збільшення систем радіолокації, бо це ключовий елемент, аби зрозуміти, що саме перебуває у повітряному просторі.

Після цього можна зрозуміти, чим перехоплювати ціль. Засоби радіолокації мають бути об'єднані в єдину систему. Також варто думати про імплементацію деяких інструментів, зокрема Штучного інтелекту. Так можна посилити безпеку повітряного простору.

Нагадаємо, внаслідок атаки Росії по Києву загинуло 7 людей, ще двоє – зникли безвісти. Ракета повністю зруйнувала п'ятиповерхівку, а в будинку навпроти зруйновані майже всі квартири.

Президент України повідомив, що за попередніми даними Росія застосувала північнокорейську балістичну ракету. Загалом під час атаки ворог випустив 352 дрони та 16 ракет. Одна з них влучила у лікарню в Білій Церкві, там загинула людина.