Следовательно, российский террор принес новую опасность для украинцев. О ней подробнее рассказал начальник Главного управления Нацполиции Киевской области Андрей Небытов.

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Взрывы не являются попаданиями ракет

Так, из-за возгорания лесного массива вблизи Здвижовки в Бучанском районе Киевщины началась массовая детонация вражеских боеприпасов. Их там оставили оккупанты еще в 2022 году.

Из-за ракетных обстрелов Киевщины и возгорания лесного массива вблизи Здвижовки начали взрываться оставленные оккупантами снаряды. Детонация происходит на прежних позициях армии РФ,

– сообщил Андрей Небытов.

Чтобы местные жители не травмировались и не погибли от "подарков" вражеской армии, полицейские Киевщины "зарежимили территорию" и выставили патрули. Кроме правоохранителей, сейчас на месте происшествия работает и ГСЧС, которая ликвидирует последствия взрывов.

Массовая детонация вражеских боеприпасов: видео

Ракетная атака на Киевщину 16 июня: коротко