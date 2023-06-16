Відтак російський терор приніс нову небезпеку для українців. Про неї детальніше розповів начальник Головного управління Нацполіції Київщини Андрій Нєбитов.
Варте уваги Це меседж Африці: Кулеба про ракетний удар по Києву під час візиту лідерів країн
Вибухи не є влучаннями ракет
Так, через загоряння лісового масиву поблизу Здвижівки, що в Бучанському районі Київщини, почалася масова детонація ворожих боєприпасів. Їх там залишили окупанти ще у 2022 році.
Через ракетний обстріл Київщини та загоряння лісового масиву поблизу Здвижівки почали вибухати залишені окупантами снаряди. Детонація відбувається на колишніх позиціях армії РФ,
– повідомив Андрій Нєбитов.
Щоб місцеві жителі не травмувалися та не загинули від таких "подарунків" ворожої армії, поліцейські Київщини "зарежимили територію" та виставили патрулі. Окрім правоохоронців наразі на місці події працює й ДСНС, яка ліквідує наслідки вибухів.
Масова детонація ворожих боєприпасів: відео
Ракетна атака на Київщину 16 червня: коротко
- Нових ракетних ударів країна-терористка завдала по Київській області близько 11 ранку. У Повітряних силах відзвітували, що вдалося збити 6 ракет типу "Калібр" та 6 "Кинджалів", а також 2 розвідувальних БпЛА.
- Усі ракети були знищені силами та засобами Повітряних сил у зоні відповідальності повітряного командування "Центр".
- Внаслідок обстрілу на Київщині зафіксували пошкодження. Андрій Нєбитов повідомив, що в одному з районів пошкоджень зазнали житлові будинки та спалахнула пожежа. Відомо також про щонайменше сімох постраждалих.
- Також руйнувань зазнали щонайменше 30 будинків. При цьому 3 з них зруйновані повністю, а 13 потребують капітального ремонту. Усім власникам будинків обіцяють надати необхідну допомогу.
- Варто зауважити, що Росія здійснила нову атаку під час візиту лідерів країн Африки, які приїхали говорити про "мирний план" закінчення війни.
- Дмитро Кулеба, коментуючи ворожу атаку, заявив, що "ракетний удар Росії під час перебування африканських лідерів у столиці України – це меседж Африці: Росія хоче війни, але не миру".