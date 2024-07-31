Ночная атака врага на Киевскую область: повреждены 13 домов
Источник:Киевская ОВА
Российская армия в ночь на 31 июля массированно атаковала Киевскую область "Шахедами". Из-за атаки дронов в регионе повреждено более десятка домов.
Об этом рассказал начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко. Собственно, он сообщил детали о последствиях вражеской атаки на область.
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Последствия ночной атаки России на Киевскую область
По данным главы ОВА, Россия в течение всей ночи массированно атаковала Киевскую область ударными дронами. В частности, тревога продолжалась более 7 часов.
Он отметил, что в регионе работали силы противовоздушной обороны. Так, все вражеские цели сбиты.
"Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не допущено. Пострадавших среди населения нет", – сообщил он.
По состоянию на 9:30 (31 июля – 24 Канал) уже есть информация о повреждении 13 частных домов в четырех районах Киевщины. Обломками повреждены фасады, кровли крыш, выбиты окна. В одном из этих домов спасатели ГСЧС ликвидировали пожар,
– рассказал начальник Киевской ОГА.
По его словам, оперативные группы продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий атаки противника. Он указал, что падение большинства обломков БпЛА фиксируются за пределами населенных пунктов.
Известно, что всем пострадавшим окажут необходимую помощь.
"Спасибо нашим силам обороны за надежную защиту. И в очередной раз обращаемся к каждому жителю области – не игнорируйте сигнал воздушной тревоги. Находитесь в укрытиях пока опасность не пройдет. Будьте ответственными за себя и своих близких", – отметил Руслан Кравченко.