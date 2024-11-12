Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на главу Киевской ОВА Руслана Кравченко. Благодаря действиям ПВО пострадавших среди населения нет, а критическая и жилая инфраструктура остались невредимыми.

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Повреждены гражданские объекты

Однако в одном из населенных пунктов обломки сбитых дронов повредили 10 частных домов, гараж, автомобиль, заборы и дорожное полотно. В некоторых домах выбиты окна и двери, повреждены крыши.

Областная администрация совместно с районной властью и местной общиной работает над оказанием необходимой помощи пострадавшим жителям для восстановления поврежденного жилья.

Оперативные службы продолжают фиксировать последствия вражеской атаки, оказывая поддержку пострадавшим.

К слову, армия России ночью 12 ноября атаковали Запорожье. Оккупанты нанесли авиаудары по жилой застройке. В результате вражеской атаки два человека заблокированы в многоэтажке.

В Кривом Роге утром 12 ноября спасатели деблокировали тела троих детей. Все они были из одной семьи.