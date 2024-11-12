Про це розповідає 24 Канал з посиланням на голову Київської ОВА Руслана Кравченка. Завдяки діям ППО постраждалих серед населення немає, а критична та житлова інфраструктура залишилися неушкодженими.

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Пошкоджено цивільні об’єкти

Однак в одному з населених пунктів уламки збитих дронів пошкодили 10 приватних будинків, гараж, автомобіль, паркани та дорожнє полотно. У деяких будинках вибиті вікна та двері, пошкоджені дахи.

Обласна адміністрація спільно з районною владою та місцевою громадою працює над наданням необхідної допомоги постраждалим мешканцям для відновлення пошкодженого житла.

Оперативні служби продовжують фіксувати наслідки ворожої атаки, надаючи підтримку постраждалим.

До слова, армія Росії вночі 12 листопада атакували Запоріжжя. Окупанти завдали авіаударів по житловій забудові. Внаслідок ворожої атаки двоє людей заблоковані у багатоповерхівці.

У Кривому Розі вранці 12 листопада рятувальники деблокували тіла трьох дітей. Усі вони були з однієї родини.