Враг совершает атаку на Киевскую область: в области действует ПВО

В Киевской области во время воздушной тревоги 1 ноября действуют силы противовоздушной обороны. Жителей области призвали не покидать укрытия до отбоя опасности.

Об этом сообщает Киевская ОГА.

Что известно об атаке?

В 15:12 поступило сообщение о реактивных беспилотниках к югу от Киева, которые двигались в направлении Боярки. Из-за угрозы атаки воздушную тревогу сначала объявили в Фастовском и Бучанском районах области.

Впоследствии желтый уровень опасности из-за угрозы применения ударных дронов был введен уже по всей Киевской области.

Местных жителей призвали немедленно укрыться в убежищах и оставаться там до отбоя воздушной тревоги. Также сообщается, что в области действуют силы противовоздушной обороны.

Отдельно жителей предупредили о запрете фото- и видеосъемки работы Сил обороны, сбивания воздушных целей и мест их падения. Такие кадры нельзя публиковать в сети, ведь они могут раскрыть врагу позиции и работу украинской ПВО.

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Напомним, в ночь на 1 ноября российские войска атаковали на энергетическую инфраструктуру в Днепропетровской, Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областях. Под ударами оказались подстанции, трансформаторы и линии электропередачи, по чему сотни тысяч украинских семей остались без электроснабжения.

В настоящее время в пострадавших регионах работают ремонтные бригады, которые восстанавливают поврежденную инфраструктуру. Только за последнюю неделю Россия применила против Украины 1940 ударных БПЛА, более 1580 управляемых авиабомб и 44 ракеты, в том числе 36 баллистических.