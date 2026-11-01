Ворог атакує Київщину: в області працює ППО

Повітряна тривога на Київщині триває / 24 Канал
На Київщині під час повітряної тривоги 1 листопада працюють сили протиповітряної оборони. Мешканців області закликали не залишати укриттів до відбою небезпеки.
Про це повідомляє Київська ОДА.
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Що відомо про атаку?
О 15:12 повідомили про реактивні безпілотники на південь від Києва, які рухалися в напрямку Боярки. Через загрозу атаки повітряну тривогу спочатку оголосили у Фастівському та Бучанському районах області.
Згодом жовтий рівень небезпеки через загрозу застосування ударних дронів встановили вже по всій Київській області.
Місцевих жителів закликали негайно пройти до укриттів і залишатися там до відбою повітряної тривоги. Також повідомляється, що в області працюють сили протиповітряної оборони.
Окремо мешканців попередили про заборону фото- та відеозйомки роботи Сил оборони, збиття повітряних цілей і місць їхнього падіння. Такі кадри не можна публікувати в мережі, адже вони можуть розкрити ворогу позиції та роботу української ППО.
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Нагадаємо, у ніч проти 1 листопада російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської, Вінницької, Житомирської та Хмельницької областей. Під ударами опинилися підстанції, трансформатори та лінії електропередачі, через що сотні тисяч українських родин залишилися без електропостачання.
Наразі в постраждалих регіонах працюють ремонтні бригади, які відновлюють пошкоджену інфраструктуру. Лише протягом останнього тижня Росія застосувала проти України 1940 ударних БпЛА, понад 1580 керованих авіабомб і 44 ракети, зокрема 36 балістичних.
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