Тисячі родин без світла: Росія атакувала енергетику у 4 областях

Володимир Зеленський заявив, що Росія нарощує інтенсивність ударів і закликав партнерів терміново постачати Україні ракети для систем Patriot.

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Що відомо про атаку по енергетиці України?

Цієї ночі російські війська били по енергетичній інфраструктурі Дніпропетровської, Вінницької, Житомирської та Хмельницької областей. Під ударами опинилися підстанції, трансформатори та лінії електропередачі, які забезпечують електроенергією житлові будинки.

Наразі в усіх постраждалих регіонах працюють ремонтні бригади. Водночас сотні тисяч родин залишаються без електропостачання.

Протягом останнього тижня Росія застосувала проти України 1940 ударних безпілотників, понад 1580 керованих авіаційних бомб і 44 ракети різних типів. З них 36 були балістичними.

Президент зауважив, що інтенсивність російських ударів залишається дуже високою. Ворог намагається максимально скористатися дефіцитом засобів перехоплення балістичних ракет.

Україна щодня обговорює з США, європейськими та іншими партнерами потребу в ракетах для систем протиповітряної оборони Patriot. Зеленський повідомив, що цього місяця США та європейські країни ухвалили нові рішення щодо пакетів допомоги Україні.

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Але ці постачання не можуть чекати роки. Росія розбиває інфраструктуру та вбиває наших людей саме зараз і ставить ставку на балістику цієї зими. Відповідно і рішення щодо ППО реалізувати потрібно зараз– наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 1 листопада російські війська масовано атакували безпілотниками кілька регіонів України, зокрема Волинську, Київську, Житомирську, Дніпропетровську та Хмельницьку області.

На Волинь упродовж ночі та ранку спрямували десять дронів Shahed, влучання та падіння уламків зафіксували в Камінь-Каширському районі, зокрема в Маневицькій громаді. Там пошкоджено об'єкти інфраструктури, одна людина отримала поранення.

На Київщині наслідки атаки зафіксували у шести районах, зокрема пошкоджено енергетичні об'єкти, приватні будинки та цивільні споруди, а в Обухівському районі постраждала жінка. На Житомирщині російські удари пошкодили енергетичну інфраструктуру, через що без світла залишилися понад 650 населених пунктів.

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На Дніпропетровщині після нічних атак майже 100 тисяч споживачів опинилися без світла у Дніпровському, Павлоградському та Самарівському районах. Хмельниччина також пережила масовану атаку дронів: сили ППО знищили значну кількість БпЛА, однак пошкоджено енергооб'єкти та сталися аварійні знеструмлення. Енергетики в постраждалих регіонах працюють над відновленням електропостачання.