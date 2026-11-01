Росія атакувала Волинь десятьма "Шахедами": є поранений, пошкоджено інфраструктуру

Про наслідки ворожого удару повідомив тимчасово виконувач обовʼязків голови Волинської обласної державної адміністрації Роман Романюк.

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Які наслідки атаки на Волинь?

Влучання та падіння уламків зафіксували на території Камінь-Каширського району. Зокрема, під ударом опинилася Маневицька громада.

Унаслідок атаки пошкоджено об'єкти інфраструктури, серед них – недіючі будівлі. На щастя, загиблих немає. Одна людина отримала поранення, їй надали необхідну медичну допомогу.

Станом на 10:30 повітряна тривога в області тривала. Жителів Волині закликали не нехтувати правилами безпеки та під час сигналу тривоги перебувати в укриттях.

Нагадаємо, 1 листопада російські війська масовано атакували безпілотниками кілька регіонів України, зокрема Київську, Житомирську, Дніпропетровську та Хмельницьку області.

На Київщині наслідки атаки зафіксували у шести районах, зокрема пошкоджено енергетичні об'єкти, приватні будинки та цивільні споруди, а в Обухівському районі постраждала жінка.

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На Житомирщині російські удари пошкодили енергетичну інфраструктуру, через що без світла залишилися понад 650 населених пунктів. На Дніпропетровщині після нічних атак майже 100 тисяч споживачів у Дніпровському, Павлоградському та Самарівському районах опинилися без електроенергії.

Хмельниччина також пережила масовану атаку дронів: сили ППО знищили значну кількість БпЛА, однак пошкоджено енергооб'єкти та сталися аварійні знеструмлення. Енергетики в постраждалих регіонах працюють над відновленням електропостачання, а жителів закликають не ігнорувати повітряні тривоги та перебувати в укриттях.