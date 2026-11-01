Росія масовано атакувала Хмельниччину дронами: пошкоджено енергоінфраструктуру, є знеструмлення

Про це повідомив голова Хмельницької ОДА Сергій Тюрін.

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Які наслідки атаки на Хмельниччину?

Минулої доби російські війська масовано атакували Хмельницьку область ударними безпілотниками. Сили ППО знищили значну кількість ворожих БпЛА.

Водночас внаслідок обстрілу пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури. Через це в області зафіксували аварійні відключення електроенергії. Енергетики вже повернули світло частині споживачів. Відновлювальні роботи тривають, решті абонентів електропостачання планують відновити найближчим часом.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки ніхто не постраждав. Цивільна інфраструктура також не зазнала пошкоджень.

Жителів Хмельниччини закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. У повітряному просторі України фіксують значну кількість російських безпілотників. Мешканців просять залишатися в безпечних місцях до завершення повітряної тривоги.

Які ще області мають знеструмлення через атаки?

Ворог продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру України, через що в кількох областях виникли масштабні знеструмлення.

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Зокрема, на Київщині внаслідок атаки дронів 1 листопада пошкоджено енергетичні об'єкти у шести районах. Крім того, в Обухівському районі постраждала жінка, яку госпіталізували з садном біля правої лопатки та гострою реакцією на стрес.

На Житомирщині через удари по енергетичній інфраструктурі без світла залишилися понад 650 населених пунктів. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання, а інформації про загиблих і постраждалих унаслідок атаки немає.

Складною залишається ситуація і на Дніпропетровщині, де після нічних ударів без електроенергії опинилися майже 100 тисяч споживачів. Відключення зафіксували у Дніпровському, Павлоградському та Самарівському районах області. Над відновленням електропостачання там працюють понад 70 аварійних бригад.