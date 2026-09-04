Ночью Россия вновь нанесла удар по складам под Киевом

Россия продолжает наносить атаки и уничтожать гражданскую инфраструктуру. В Софиевской Борщаговке под Киевом в результате ночной атаки со стороны России вновь зафиксировано попадание.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Борщаговского сельского совета, секретарь Борщаговского сельского совета Александр Медведь.

Каковы последствия атаки на Софиевскую Борщаговку

Местные власти сообщили, что пострадали складские помещения.

На месте атаки работают соответствующие службы, продолжается ликвидация последствий.

Атаки не прекращаются. Поэтому в очередной раз прошу: не игнорируйте воздушную тревогу. Берегите себя и своих близких,

– призвал Медвид.

К слову, мэр Броваров Игорь Сапожко также сообщил о падении обломков БПЛА на территории складских помещений в пределах общины. По его словам, пострадавших нет, а пожар быстро локализовали.

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Напомним, что утром в Киевской области снова раздавались взрывы. В ОВА сообщали о работе ПВО по российским целям.