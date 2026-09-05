Об этом сообщил председатель Киевской ОГА Тимур Ткаченко.

Что известно о последствиях атаки?

Среди поврежденных объектов – частные и многоквартирные дома, складские помещения, железнодорожное полотно, территория сельскохозяйственного предприятия и транспортные средства. Самая большая трагедия произошла в Бучанском районе, где в результате атаки погибли два человека.

В то же время в Фастовском районе спасатели ГСЧС продолжают ликвидировать пожар, возникший из-за российской атаки. Информации о пострадавших в этом районе пока не поступало.

Службы работают на местах, фиксируют последствия удара и продолжают устранять повреждения. Жителей Киевской области призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и в случае опасности находиться в укрытиях.

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Напомним, 5 сентября в Хмельницкой области прогремела серия взрывов после сообщений о движении реактивных беспилотников в направлении Хмельницкого. По предварительным данным, в результате вражеской атаки повреждена территория отдельных предприятий в Хмельницком районе.

Также значительные повреждения получил трехэтажный жилой дом. В результате удара были уничтожены и повреждены четыре частных автомобиля.

Сначала сообщалось о четырех раненых, одного из которых госпитализировали. Впоследствии число пострадавших возросло до семи, среди них есть несовершеннолетний ребенок. Четверо человек находятся в больнице, состояние одного из раненых оценивается как тяжелое.

На местах работают все соответствующие службы, которые ликвидируют последствия атаки и уточняют информацию о повреждениях.