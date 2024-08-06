Враг атаковал Киевскую область ракетами и дронами: обломки повредили дома

Россия в ночь на 6 августа атаковала Киевскую область ракетами и дронами-камикадзе. Украинские военные сбили вражеские цели, однако дома таки повреждены.

В Киевской областной военной администрации рассказали о последствиях атаки. Воздушная тревога в регионе продолжалась с 22:58 5 августа по 01:06 6 августа.

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Что известно о последствиях атаки россиян на Киевщину

Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не допущено,

– заявили в ОВА.

По данным властей, люди не пострадали.

Однако оперативные группы по состоянию на 8 часов 6 августа работали на местах падения обломков сбитых вражеских целей. В ОВА сообщили, что по состоянию на 8 утра 6 августа повреждены:

многоквартирный дом. Там выбиты окна на первом и втором этаже, где расположены нежилые помещения;

две заправки – выбиты окна, посечены фасады;

многоэтажные здания с офисными помещениями – выбиты двери, окна, посечен фасад.

Также взрывной волной поврежден дом лесника. Пожары на местах падения обломков отсутствуют,

– объяснили в ОВА.

Власти заверили, что оперативные службы ликвидируют последствия вражеской атаки.

Какую воронку образовал обломок на Киевщине

Издание "КИЕВ24" рассказало, что в результате падения обломков на Киевщине у дороги, ведущей в столицу, образовалась воронка. Диаметр воронки – ориентировочно 2 метра.

Также взрывная волна посекла деревья рядом и отбойники. На самой дороге – треснула бетонная плита.

Кроме того, в лесу журналисты заметили следы пожара и дым.

Какую воронку образовали обломки российского оружия: смотрите видео