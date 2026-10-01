Как проинформировал глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко, наибольший ущерб зафиксирован в Обуховском районе.

Каковы последствия террора?

В Обуховском районе области пострадали 24 объекта. Среди них – 20 частных домовладений, линия электропередачи, торговое заведение и два транспортных средства. В результате вражеской атаки пострадал один человек.

В Броварском районе агрессор повредил пять объектов, в частности три частных домовладения и два автомобиля. Травмы в результате обстрелов получили четыре человека.

Семь объектов подверглись разрушениям в Бучанском районе. Там повреждены пять частных домовладений и два транспортных средства. Еще один пострадавший житель зафиксирован в Бориспольском районе, где поврежден частный дом.

В Белоцерковском районе повреждены два частных домовладения и учебное заведение. В то же время в Фастовском районе вражеские удары повредили два производственно-хозяйственных здания.