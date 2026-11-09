Погибла женщина, дом полностью разрушен: Россия нанесла удар по Киевской области

Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко.

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Что известно об атаке

Эпицентром вражеского удара стал двухэтажный частный жилой дом, который оказался полностью разрушенным вместе с гаражом. Погибшая пенсионерка в момент российской атаки находилась на втором этаже дома.

Медицинские работники оперативно оказали помощь пострадавшим гражданам. У одного из пострадавших диагностировали минно-взрывную травму, ожог лица и резаную рану стопы, однако госпитализация ему не потребовалась, а состояние и характер травм другой пострадавшей в настоящее время уточняют врачи.

Помимо полного разрушения частного дома, сильная взрывная волна нанесла ущерб многоквартирному жилому дому и припаркованному рядом автомобилю.

На месте происшествия продолжают работать спасатели и другие экстренные службы, координируя ликвидацию последствий обстрела.

Напомним, что 9 ноября Россия атаковала Одессу. К сожалению, в результате атакиизвестно о трех погибших, один человек получил тяжелые ранения.

Утром также был прицельный об удар FPV-дроном по автомобилю энергетиков а в Сумах. Пострадали 3 человека.