Загинула жінка, будинок зруйновано вщент: Росія вдарила по Київщині

Про це повідомив начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

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Що відомо про атаку

Епіцентром ворожого влучання став двоповерховий приватний житловий будинок, який виявився повністю зруйнованим разом із гаражем. Загибла пенсіонерка в момент російської атаки перебувала на другому поверсі оселі.

Медичні працівники оперативно надали допомогу травмованим громадянам. В одного з потерпілих зафіксували мінно-вибухову травму, опік обличчя та різану рану стопи, проте госпіталізації він не потребував, а стан і характер травм іншої постраждалої наразі уточнюють лікарі.

Окрім прямого знищення приватного будинку, сильна вибухова хвиля завдала шкоди багатоквартирній житловій будівлі та припаркованому поруч автомобілю.

На місці події продовжують працювати рятувальники та інші екстрені служби, координуючи ліквідацію наслідків обстрілу.

Нагадаємо, що 9 листопада Росія атакувала Одесу. На жаль, відомо про трьох загиблих і тяжкопораненого.

Вранці також був прицільний удар FPV-дроном по авто енергетиків у Сумах. Постраждали 3 людини.