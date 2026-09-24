Об этом сообщает Киевская областная государственная администрация.

Что известно об атаке?

В Бучанском районе в результате российской атаки повреждены пять частных домов и автомобиль. В одном из домов возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.

Также пострадал человек 1945 года рождения. Медики диагностировали у него острую стрессовую реакцию и оказали необходимую помощь на месте.

В Фастовском районе повреждено одно транспортное средство, а в Бориспольском районе – частный дом. Всего в результате российских атак в Киевской области повреждено 8 объектов.

Дроны и баллистика атаковали Киевскую область / Фото ГСЧС

Службы продолжают работать на местах и помогать людям. Жителей области призывают оставаться в безопасных местах во время воздушной тревоги.

Напомним, в результате ночной атаки России на Киев последствия зафиксировали сразу в 6 районах столицы. В Днепровском районе поврежден 16-этажный жилой дом, частично разрушены конструкции, а под завалами могли оставаться люди. Там также повреждены 8-этажное нежилое здание и два частных дома, возникали пожары, которые спасатели уже ликвидировали.

В Подольском районе обломки ракеты упали возле роддома, повредив окна и фасад, а на стоянке загорелись автомобили, в результате чего погиб человек.

В Святошинском районе повреждено складское здание, а в Соломенском частично разрушены складские помещения и возник пожар, который также ликвидировали.

В Дарницком районе обломок ракеты упал на дорогу, после чего загорелись три автомобиля. В Оболонском районе зафиксировано падение беспилотника на территорию гаражного кооператива. Всего в столице известно о двух погибших и восьми пострадавших, четверо человек госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.