Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на ГСЧС Украины. Днем 9 июля российская авиация атаковала Константиновку в Донецкой области.

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Россияне атаковали Константиновку

В результате удара было разрушено одноэтажное административное здание, а также поврежден 21 частный жилой дом и инфраструктурный объект.

Под завалами админздания спасатели нашли тела двух погибших мужчин, еще один человек погиб в другом месте, а еще один местный житель получил ранения. Во время разбора завалов чрезвычайники изъяли более 20 тонн обломков разрушенных конструкций.

Удар авиации России по Константиновке / Фото: ГСЧС Донецкой области

Также ГСЧС ликвидировала пожары в четырех частных домах на общей площади около 270 квадратных метров. Спасатели сообщили, что все аварийно-спасательные работы на месте авиаудара завершены.