К сожалению, 3 вражеских ракеты типа X101/555 попали в цель. Детали рассказал мэр Кривого Рога Александр Вилкул в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Вилкул отметил, что всего в ночь на 15 июня враг выпустил 4 ракеты. К сожалению, 3 ракеты попали в 2 промышленных предприятия.

Разрушения очень значительны. Один человек – 38-летний мужчина – получил ранения. Он находится в больнице, его жизни ничего не угрожает. Работники предприятия своевременно перешли в хранилище, когда объявили сигнал воздушной тревоги. И именно поэтому они остались живы,

– добавил Вилкул.

Обстрел Кривого Рога: главное

Захватчики попали по двум промышленным предприятиям в городе. В результате попаданий на предприятиях вспыхнули пожары. Их спасателям удалось ликвидировать. В свою очередь руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в результате атаки существуют разрушения производственных сооружений. Разбиты газопроводы. Уничтожены шиномонтаж и автобус.