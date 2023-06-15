К сожалению, 3 вражеских ракеты типа X101/555 попали в цель. Детали рассказал мэр Кривого Рога Александр Вилкул в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Вилкул отметил, что всего в ночь на 15 июня враг выпустил 4 ракеты. К сожалению, 3 ракеты попали в 2 промышленных предприятия.

Разрушения очень значительны. Один человек – 38-летний мужчина – получил ранения. Он находится в больнице, его жизни ничего не угрожает. Работники предприятия своевременно перешли в хранилище, когда объявили сигнал воздушной тревоги. И именно поэтому они остались живы,
– добавил Вилкул.

Обстрел Кривого Рога: главное

Захватчики попали по двум промышленным предприятиям в городе. В результате попаданий на предприятиях вспыхнули пожары. Их спасателям удалось ликвидировать. В свою очередь руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в результате атаки существуют разрушения производственных сооружений. Разбиты газопроводы. Уничтожены шиномонтаж и автобус.

Добавим, что на днях – 13 июня – город также находился под вражеским ударом. К сожалению, удалось сбить не все воздушные цели. Одна из ракет попала в пятиэтажку, где мирно спали люди. Пока известно, что погибли в доме 4 человека. Люди оказались заблокированы в доме, поэтому большинство спасалось из-за балконов. Одна из живущих в соседнем доме женщин рассказала, что после удара сразу загорелся пожар, в котором люди заживо горели.