На жаль, 3 ворожі ракети типу X101/555 влучили у ціль. Деталі розповів мер Кривого Рогу Олександр Вілкул в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Вілкул зазначив, що загалом у ніч проти 15 червня ворог випустив 4 ракети. На жаль, 3 ракети влучили у 2 промислових підприємства.

Руйнування дуже значні. Одна людина – 38-річний чоловік – отримав поранення. Він перебуває у лікарні, його життю нічого не загрожує. Працівники підприємства вчасно перейшли у сховище, коли оголосили сигнал повітряної тривоги. І саме через це вони залишилися живі,

– додав Вілкул.

Обстріл Кривого Рогу: головне

Загарбники поцілили по двох промислових підприємствах у місті. Внаслідок влучань на підприємствах спалахнули пожежі. Їх рятувальникам вдалося ліквідувати. Своєю чергою керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що внаслідок атаки є суттєві руйнування виробничих споруд. Побиті газопроводи. Знищено шиномонтаж та автобус.