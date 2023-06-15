Глава ОВА не лише розповів про масштаби нічної атаки по Кривому Рогу. Він також продемонстрував наслідки обстрілу міста на Дніпропетровщині.

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Що відомо про нічну атаку Кривого Рогу

За словами Сергія Лисака, російські загарбники поцілили по двох промислових підприємствах у місті. Внаслідок цього поранень зазнав 38-річний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Внаслідок влучань на підприємствах спалахнули пожежі. Їх рятувальникам вдалося ліквідувати. Відомо про суттєві руйнування виробничих споруд. Крім того, побиті газопроводи та знищено шиномонтаж і автобус.

Глава ОВА зазначив, що одну ракету вдалося збити силам ППО. Уламки, які впали під час цього, пошкодили автомобіль.

Також вночі воїни ПвК "Схід" знищили в небі над регіоном всі 5 ударних дронів типу "Shahed-131/136",

– додав він.

Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу / Фото з телеграма Сергія Лисака

Деталями поділився також глава Криворізької РВА Олександр Вілкул. Він наголосив, що підприємства не мали жодного стосунку до військових. Що стосується пораненого, то його життю нічого не загрожує.

Дякую працівникам підприємств, які після оголошення повітряної тривоги пішли в укриття, через що залишилися неушкодженими,

– наголосив Вілкул.

За його словами, ліквідація наслідків ракетної атаки триває. Що стосується руйнувань, то вони значні. Він також зауважив, що ДСНС та екстрені служби оперативно приборкали полум'я, яке виникло.

Вілкул додав, що вся важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи Кривого Рогу працюють стабільно.

Вночі вибухи лунали в Харкові

Про ситуацію в місті розповів мер Харкова Ігор Терехов. Він зауважив, що місцеве населення вночі чуло вибухи. За його словами, це була робота ППО по цілях ворога. Міський голова підкреслив, що "Шахеди", які летіли на Харків, були знищені на підльоті до міста.

Що відомо про роботу ППО

У Повітряних силах зауважили, що росіяни атакували Україну з 00:20 по 04:30. За цей час ворог випустив як дрони-камікадзе, так і крилаті ракети.

Для запуску Х-101/Х-555 з Каспійського моря ворог використав 4 стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. З них окупанти випустили 4 крилаті ракети. Одну вдалося збити силам ППО, а решта три влучили у ці самі промислові об'єкти.

Якщо говорити про дрони-камікадзе, то їх російські загарбники випускали як з північного, так і з південного напрямків. Усього ворог атакував Україну 20 "Шахедами". Усі іранські "мопеди" вдалося збити військовим з повітряних командувань "Південь" та "Схід".

Також знищили БпЛА оперативно-тактичного рівня. З його допомогою росіяни здійснювали повітряну розвідку на східному напрямку.