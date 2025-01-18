Уникальная личность, которая ломала стереотипы: что известно об Алексее Акименко, которого убила Россия

Россия нанесла циничный ракетный удар по Кривому Рогу днем 17 января. В результате террористической атаки погибли 4 человека, среди которых 20-летний Алексей Акименко.

Парень учился на 4 курсе в Криворожском государственном педагогическом университете на специальности "География" и работал учителем в криворожском лицее №35 "Импульс". Что известно о погибшем юноше, каким его запомнили родные и близкие – рассказывает 24 Канал.

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Россия оборвала жизнь юноши и его бабушки

Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул 17 января сообщил, что во время ракетных ударов по городу погибли 20-летний студент и его бабушка. Алексей Акименко вместе со своей 61-летней бабушкой был у подъезда 5-этажки, когда Россия нанесла удары баллистикой.

В Криворожском государственном педагогическом университете сообщили, что Алексей был не просто студентом, а активистом и председателем культурно-массового сектора факультета географии, туризма и истории.

Алексей был не просто соискателем специальности "География", а был настоящей звездой, идейным вдохновителем и душой студенческой жизни,

– вспоминают в университете.



Алексей Акименко / Фото Lena Zorina

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным, близким, друзьям и всем, кто знал Алексея Акименко. Светлая и вечная память.

Алексей Акименко принимал активное участие в деятельности студенческого совета, всегда помогал организовывать мероприятия, вдохновлял коллег своими идеями и заряжал энергией всех вокруг. В университете добавляют, что всегда будут помнить его как веселого, креативного и упорного парня, который стремился сделать мир лучше.

В своих словах о педагогической профессии Алексей говорил: "Я понял, что педагог – это друг и наставник, а стать им – это настоящее искусство. Меня радует, что я могу отойти от стандартных методик и экспериментировать с новыми подходами к работе с детьми". Алексей был неординарной и творческой личностью, которая имела смелость ломать стереотипы,

– вспоминают в университете.

Алексей Акименко имел уникальное видение, энтузиазм и оптимизм. Именно они останутся в памяти каждого, кто имел счастье его знать.

Важно. Студенческий совет организует сбор средств для поддержки его семьи в это трудное время.

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Номер карты банка: 4441 1111 2054 6852



Алексей Акименко / Фото Криворожский государственный педагогический университет

Преподаватель педагогического университета Владимир Казаков также посвятил сообщение Алексею. В нем он вспомнил, как тот с детства посещал различные экскурсии, а после – пришел учиться на учителя географии.

"Это была неординарная личность и настоящий человек! Активный во всем. Начал уже работать в школе учителем, несмотря, что еще на 4 курсе. Мы потеряли будущего географа и педагога. Он строил много планов путешествий и походов, ездил в экспедиции. Имел собственный острый ум и просто большую жажду знаний и изучения мира. Он бежал спасать родную тетю в корпус колледжа после первого прилета, он шел на риск и был готов всегда прийти на помощь людям. Это поступок настоящего взрослого человека, мужчины", – написал преподаватель в сети.

Справка. Впоследствии стало известно, что в больнице умерла 22-летняя женщина Ирина. Медики прилагали максимальные усилия, чтобы спасти ее, однако ранения оказались смертельными. Как сообщают зооволонтеры, именно она была тетей Алексея.



Алексей Акименко во время экспедиции / Фото Криворожский государственный педагогический университет

Юноша также занимался волонтерством. Котодом "Best Friend" сообщил, что познакомились с Алексеем Акименко в 2021 году, когда он вместе с другими студентами присоединился к марафону добрых дел и приехал помочь животным. Тогда студенты сняли видео с призывом нести добро и менять мир к лучшему.

КП "Центр обращения с животными" Криворожского горсовета добавил, что перед Новым годом Алексей вместе с другими единомышленниками привез сено для собак, чтобы животные не мерзли зимой.



Алексей Акименко с котиком / Фото котодом "Best Friend"

Щемящее сообщение памяти Алексея Акименко опубликовали и на странице лицея "Импульс", в котором работал юноша. Коллеги вспоминают его как талантливого и перспективного учителя географии.

Нашему коллеге навеки 20 лет... В памяти он останется веселым, активным, невероятно харизматичным парнем. Увлекался историей, исследовал окружающую среду родного края, путешествовал по горам, любил море. Умел дружить, поддерживать, вдохновлять. Занимался волонтерством. Имел грандиозные планы относительно своей профессиональной и личной жизни, которым, к сожалению, не суждено было осуществиться,

– говорится в заметке.



Алексей Акименко работал учителем / Фото Lena Zorina

В сети пишут, что Алексей был активным и по жизни. Он помогал ВСУ, участвовал в сборах на нужды военным и всегда помогал родным.

Коллега Алексея из студии детских праздников Анжела Жукова опубликовала видео с Алексеем Акименко. Она показала счастливые кадры подготовки к различным праздникам, моменты из личной жизни парня и просто теплые воспоминания.

Он был неординарной личностью с огромным творческим потенциалом. Доброжелательным, откровенным, веселым, тем, кто не просто верил в чудеса, а создавал их. Большим мечтателем, путешественником, новатором, оригиналом в создании непревзойденных образов, что удивляли каждого, кто встречался с ним хоть раз. Заядлым коллекционером книг и любителем старинных вещей,

– вспоминает женщина.

Памяти Алексея Акименко: смотрите видео

Напомним, что во время обстрела Кривого Рога погибла женщина переселенца из Херсона. Мужчина рассказал, что в 2022 году Россия убила его первую жену, а сейчас – оборвали жизнь еще одного близкого человека. Семья как раз планировала праздновать день рождения старшего сына.