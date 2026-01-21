Россияне терроризировали Кривой Рог и область ракетами: есть погибшие
- Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу и Днепропетровской области, повредив 9 частных и 5 многоквартирных домов.
- В результате атаки погибли два человека, еще одна женщина пострадала и была госпитализирована; возникли пожары.
Ночью 21 января российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу и Днепропетровской области. В результате атаки повреждены частные и многоквартирные дома, есть жертвы.
О деталях атаки на Кривой Рог и область рассказал глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.
Смотрите также Россия снова терроризирует "Шахедами", в Одессе – громко: где сейчас тревога
Какие последствия ракетного удара по Кривому Рогу?
Мониторинговые ресурсы сообщили об угрозе баллистики из Крыма около 02:00. Впоследствии оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу.
В результате атаки россиян на Кривой Рог повреждены 9 частных и 5 многоквартирных домов, админздание, авто. Кроме того, по Синельниковскому району противник попал БпЛА. Под ударом были Васильковская и Роздорская громады.
Последствия атаки на Днепропетровскую область / Фото ГСЧС
Из-за террора врага погибли мужчина 77 лет и женщина 72 лет. 53-летняя женщина пострадала. Она госпитализирована в состоянии средней тяжести. Возникли пожары. Повреждены 3 частных дома.
Александр Вилкул пояснил, что штаб помощи людям был развернут и работает с 06:00 в школе недалеко от места удара в Кривом Роге.
Что известно о российском обстреле 21 января?
Ночью 21 января россияне терроризировали Украину дронами и ракетами. Силам противовоздушной обороны удалось обезвредить 84 вражеских БпЛА.
Для атаки противник применил баллистическую ракету "Искандер-М" с ТОТ АР Крым и 97 ударных БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и беспилотники других типов по направлениям: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Чауда и Донецк.
В результате атаки зафиксировано попадание баллистической ракеты и 13 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.