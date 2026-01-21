Россияне терроризировали Кривой Рог и область ракетами: есть погибшие

Ночью 21 января российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу и Днепропетровской области. В результате атаки повреждены частные и многоквартирные дома, есть жертвы.

О деталях атаки на Кривой Рог и область рассказал глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

Какие последствия ракетного удара по Кривому Рогу?

Мониторинговые ресурсы сообщили об угрозе баллистики из Крыма около 02:00. Впоследствии оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу.

В результате атаки россиян на Кривой Рог повреждены 9 частных и 5 многоквартирных домов, админздание, авто. Кроме того, по Синельниковскому району противник попал БпЛА. Под ударом были Васильковская и Роздорская громады.

Последствия атаки на Днепропетровскую область / Фото ГСЧС

Из-за террора врага погибли мужчина 77 лет и женщина 72 лет. 53-летняя женщина пострадала. Она госпитализирована в состоянии средней тяжести. Возникли пожары. Повреждены 3 частных дома.

Александр Вилкул пояснил, что штаб помощи людям был развернут и работает с 06:00 в школе недалеко от места удара в Кривом Роге.

Что известно о российском обстреле 21 января?