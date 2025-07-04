В Кривом Роге перебои со светом после российской атаки

Российская армия утром 4 июля атаковала Кривой Рог. В результате атаки в городе возникли перебои со светом.

Местные жители слышали звуки взрывов дважды – в 10:48, а затем в 11:38. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Что известно об атаке на Кривой Рог

Известно, что без света осталась часть Кривого Рога.

Также местные телеграмм-каналы сообщают, что в городе частично не работают светофоры.

К слову, оперативно о последствиях российских атак, а также воздушные тревоги, ракетную опасность, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы читайте в телеграмм-канале 24 Канала.

Напомним, что атака на Кривой Рог была осуществлена "Шахедами" и КАБами по гражданской инфраструктуре.

Попадание в объект гражданской инфраструктуры. Большой пожар. Все работаем на месте,

– написал руководитель Совета обороны города Александр Вилкул.

Сейчас уже известно о трех раненых. У них нетяжелые травмы.