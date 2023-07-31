Министр Клименко заявил, что к тем, кто будет продолжать публиковать фото "прилетов", правоохранители будут применять соответствующие меры.
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МВД пригрозило "блогерам"
Министр внутренних дел Игорь Клименко обратился к украинцам, которые публикуют последствия обстрелов в сеть фактически в прямом эфире. Он еще раз напомнил, что такие действия помогают врагу.
Более 17 месяцев полномасштабной войны. До сих пор находятся те, кто играет на руку врагу, снимая и публикуя кадры прилетов практически в прямом эфире. Российские пропагандисты очень радуются вашему контенту. Тем, кто до сих пор не понимает угрозу своих действий, будем объяснять лично. С Уголовным кодексом в руках,
– сказал Клименко.
Соответствующее сообщение Клименко написал после обстрела Кривого Рога. Очевидно, во время атаки в соцсетях в очередной раз произошли последствия обстрелов.
Что известно об обстреле Кривого Рога
- 21 июля россияне выпустили по Кривому Рогу 2 ракеты. В воздушных силах предположили, что это была баллистика.
- Одна ракета попала в четырехэтажное здание учебного заведения. Под завалами могут находиться люди. На месте работают спасатели и полиция.
- Вторая ракета разрушила секцию с 4 по 9 этажа жилого дома. Возник пожар. По состоянию на 10:15 один человек погиб, за медицинской помощью обратилось 10 жителей. Чрезвычайники тушат огонь и разбирают завалами. Там еще могут быть люди.