Міністр Клименко заявив, що до тих, хто продовжуватиме публікувати фото "прильотів", правоохоронці застосовуватимуть відповідні заходи.
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МВС пригрозило "блогерам"
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко звернувся до українців, які публікують наслідки обстрілів у мережу фактично у прямому ефірі. Він вкотре нагадав, що такі дії допомагають ворогу.
Понад 17 місяців повномасштабної війни. А досі знаходяться ті, хто грає на руку ворогу, знімаючи та публікуючи кадри прильотів практично в прямому ефірі. Російські пропагандисти дуже радіють вашому контенту. Тим, хто досі не розуміє загрози своїх дій, будемо пояснювати особисто. З Кримінальним кодексом в руках,
– сказав Клименко.
Відповідний допис Клименко написав після обстрілу Кривого Рогу. Вочевидь, під час атаки у соцмережах вкотре виплили наслідки обстрілів.
Що відомо про обстріл Кривого Рогу
- 21 липня росіяни випустили по Кривому Рогу 2 ракети. У Повітряних силах припустили, що це була балістика.
- Одна ракета влучила в чотириповерхову будівлю навчального закладу. Під завалами можуть перебувати люди. На місці працюють рятувальники та поліція.
- Друга ракета зруйнувала секцію з 4 по 9 поверхи житлового будинку. Виникла пожежа. Станом на 10:15 одна людина загинула, за медичною допомогою звернулося 10 мешканців. Надзвичайники гасять вогонь та розбирають завалами. Там ще також можуть бути люди.