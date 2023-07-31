Міністр Клименко заявив, що до тих, хто продовжуватиме публікувати фото "прильотів", правоохоронці застосовуватимуть відповідні заходи.

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МВС пригрозило "блогерам"

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко звернувся до українців, які публікують наслідки обстрілів у мережу фактично у прямому ефірі. Він вкотре нагадав, що такі дії допомагають ворогу.

Понад 17 місяців повномасштабної війни. А досі знаходяться ті, хто грає на руку ворогу, знімаючи та публікуючи кадри прильотів практично в прямому ефірі. Російські пропагандисти дуже радіють вашому контенту. Тим, хто досі не розуміє загрози своїх дій, будемо пояснювати особисто. З Кримінальним кодексом в руках,

– сказав Клименко.

Відповідний допис Клименко написав після обстрілу Кривого Рогу. Вочевидь, під час атаки у соцмережах вкотре виплили наслідки обстрілів.

Що відомо про обстріл Кривого Рогу