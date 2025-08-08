Сообщает 24 Канал со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

Смотрите также Взрывы в Крыму: громко в Симферополе, вероятно, работала ПВО оккупантов

Где в Крыму зафиксировали пожар после атаки БпЛА?

По информации мониторингового канала, около часа ночи на полуострове была слышна работа российской ПВО в районе Перекопского вала. После этого спутники NASA FIRMS зафиксировали пожары в этом районе.

Здесь находится электроподстанция 220 киловольт "Титан". Была ли она поражена, неизвестно,

– говорится в сообщении.

Спутник зафиксировал пожар вблизи подстанции "Титан" / Фото "Крымского ветра"

Что известно о подстанции "Титан" Электроподстанция "Титан" в Армянске является одним из ключевых энергообъектов северной части оккупированного Крыма. Она обеспечивает электроснабжение для промышленных предприятий, в частности химического завода "Крымский Титан". Подстанция работает при напряжении 220 киловольт и имеет стратегическое значение для работы энергосистемы региона. Объект расположен вблизи Перекопского вала – важного транспортного и инфраструктурного узла, через который проходят линии электропередач и логистические маршруты. Вывод подстанции из строя может повлечь серьезные проблемы в энергообеспечении оккупационных сил и промышленных объектов Крыма.

Напомним, в ночь на 4 августа дроны СБУ поразили в Крыму 5 российских истребителей на аэродроме Саки. Было полностью уничтожено Су-30СМ, еще один – поврежден. Также поражены три самолета Су-24.