Есть "двухсотые" и "трехсотые": "Атэш" заявил о прилетах по военным объектам России в Крыму

Украина продолжает наносить успешные удары по военным объектам оккупантов в Крыму. В результате атаки в ночь на 12 июня повреждена ценная техника, есть жертвы и пострадавшие среди российских военных.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Атэш".

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Какие последствия удара по военным объектам России в Крыму

Агенты движения с 12 зенитного ракетного полка России сообщили об успешных ударах в ночь на 12 июня по военным объектам россиян в Симферопольском районе.

Как всегда, россияне пытаются замолчать последствия, но правда выйдет наружу – очень скоро все станет известно,

– говорится в сообщении.

По информации агентов движения, из-за халатности российского командования была повреждена ценная техника – вероятно, зенитно-ракетный комплекс. Также есть потери среди личного состава, однако пока трудно установить точное количество "двухсотых" и "трехсотых" среди оккупантов.

К слову, ранее агенты "Атэш" зафиксировали в Симферополе перемещение мобильных огневых групп российских военных. Там отметили, что их ключевая задача – сбивания украинских БпЛА.