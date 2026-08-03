3 августа Силы беспилотных систем провели атаки на 10 энергетических объектов в Мариуполе, Крыму и других местах.
Общий итог за период операции с 1 июля по 3 августа составил 187 энергетических целей на ВОТ.
Силы беспилотных систем продолжают операцию "Крымский рубильник off". Ночью украинские дроны нанесли удары по новым энергетическим объектам россиян на временно оккупированных территориях.
3 августа Силы беспилотных систем провели атаки на 10 энергетических объектов в Мариуполе, Крыму и других местах.
Общий итог за период операции с 1 июля по 3 августа составил 187 энергетических целей на ВОТ.