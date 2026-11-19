В четверг, 19 ноября, Украина нанесла удар по Крымскому мосту. Владимир Зеленский прокомментировал атаки на объект оккупантов.

Зеленский подчеркнул, что полуостров останется украинской территорией. Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции в Берлине.

Что сказал президент Украины?

В четверг, 19 ноября, Украина в третий раз за последние 4 дня нанесла удар по Крымскому мосту. Журналистка спросила Зеленского, когда этот объект инфраструктуры оккупантов окончательно перестанет функционировать как железнодорожная магистраль.

Украинский лидер отметил, что страна-агрессор неоднократно проводила атаки на украинские мосты. Он подчеркнул, что Киев отвечает.

Они наносили удары по нашим мостам, и не в первый раз, и не первый год, и мы отвечаем. Я считаю, что это справедливо,

– сказал президент.

Он также подчеркнул, что Крым является украинской территорией. Украина имеет право решать, что делать с объектами, расположенными на ней.

А если честно между нами, Крым – это же Украина, а все, что находится на территории Украины, – это украинское,

– заявил Зеленский.

Напомним, что 19 ноября Украина в очередной раз нанесла удар по Крымскому мосту. На снимках переправы зафиксировали разрушение трех участков автомобильного полотна и нескольких секций железнодорожных путей. В то же время Минтранс России сообщил о возобновлении железнодорожного сообщения через Керченский пролив. Движение осуществляется в реверсном режиме по одной ветке.