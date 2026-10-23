Дроны нанесли удар по оккупированному Луганску: под прицелом – объекты связи
Оккупантам в ночь на 23 октября снова не удалось уснуть. На этот раз массированной атаке ударных дронов подвергся оккупированный Луганск.
Об этом пишет Exilenova+.
Что известно о атаке на Луганск
Взрывы прогремели в Луганске около 4 утра.
Мониторы сообщают, что, вероятно, целью были объекты связи. После атаки в части города пропала связь, а также начались перебои с электроснабжением.
Местные жители делились видео с моментом удара по инфраструктуре возле башни связи.
Оккупационные власти последствия атаки не комментировали.
Атака на Луганск: смотрите видео
Напомним, что 21–22 октября " подразделениями Сил обороны Украины было поражено " станцию радиоэлектронной борьбы в районе населенного пункта Гулевка Брянской области, командно-наблюдательный пункт подразделения в районе населенного пункта Вишневое Запорожской области, пункт управления БПЛА в районе населенного пункта Ланково Запорожской области, а также склад материально-технических средств в районе населенного пункта Золотаровка в Луганской области.