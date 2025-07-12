Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Общественное Львов. Ночью, 12 июля, во время воздушной тревоги армия России атаковала Львовскую область: в городе были слышны звуки взрывов, а в результате ударов пострадала инфраструктура и жилые дома.

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Львовянин Игорь поддержал жителей после вражеской атаки

В это сложное время львовянин Игорь проявил человечность и поддержку – он принес кофе и бутерброды жителям поврежденных домов, чтобы немного облегчить их состояние и показать солидарность с пострадавшими.

Напомним, воздушная тревога на Львовщине началась в 02:35.

В городе зафиксировали несколько попаданий, в частности в Железнодорожном районе, где возник пожар крыши нежилого помещения на площади 200 квадратных метров, а также поврежден жилой дом на улице Митрополита Андрея.

Игорь помог жителям пострадавших домов: смотреть видео

По состоянию на утро 12 июля известно о частичном разрушении подъезда двухэтажного жилого дома на улице Митрополита Андрея, произошла утечка газа и воды. Предварительно погибших и травмированных нет. На месте работают 20 спасателей и другие аварийные службы.

В результате атаки также повреждены несколько жилых домов, детский сад, выбиты окна зданий и автомобили.