Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Суспільне Львів. Уночі, 12 липня, під час повітряної тривоги армія Рос ії атакувала Львівщину: у місті було чути звуки вибухів, а внаслідок ударів постраждала інфраструктура та житлові будинки.

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Львів’янин Ігор підтримав мешканців після ворожої атаки

У цей складний час львів’янин Ігор проявив людяність і підтримку – він приніс каву та бутерброди мешканцям пошкоджених будинків, щоб трохи полегшити їхній стан і показати солідарність із постраждалими.

Нагадаємо, повітряна тривога на Львівщині почалася о 02:35.

У місті зафіксували кілька влучань, зокрема у Залізничному районі, де виникла пожежа даху нежитлового приміщення на площі 200 квадратних метрів, а також пошкоджений житловий будинок на вулиці Митрополита Андрея.

Ігор допоміг мешканцям постраждалих будинків: дивитися відео

Станом на ранок 12 липня відомо про часткове руйнування під’їзду двоповерхового житлового будинку на вулиці Митрополита Андрея, стався витік газу та води. Попередньо загиблих та травмованих немає. На місці працюють 20 рятувальників та інші аварійні служби.

Внаслідок атаки також пошкоджені кілька житлових будинків, дитячий садочок, вибито вікна будівель та автомобілі.