Во Львове после удара дронов поврежден памятник архитектуры: что известно

24 марта Львов подвергся атаке российских беспилотников. В городе уже известно о повреждениях в центральной части, а также о попадании в объекты критической инфраструктуры в области.

Один из ударов пришелся по исторической части Львова. В то же время в городе фиксируют и новые последствия атаки, а опасность с воздуха по состоянию на вечер еще продолжается.

Об этом сообщил Андрей Дрозда / Пьемонт.

Что известно о последствиях атаки во Львове?

Ранее сообщали, что один из российских беспилотников попал в здание в центре Львова. Также было известно об ударе по жилому дому на Сыхове и о четырех пострадавших.

Впоследствии появилась информация о повреждениях на улице Степана Бандеры. Там, по обнародованным данным, в здании музея "Тюрьма на Лонцкого" повреждена крыша, а в органном зале выбиты окна. Обновленные данные в 17:48 обнародовал начальник Львовской ОГА Максим Козицкий.

По его словам, повреждениям подвергся памятник архитектуры национального значения – ансамбль Бернардинского монастыря. Он расположен на территории исторического ареала Львова, который внесен в международный список культурных ценностей под усиленной защитой. Пожаром охватило примурные здания комплекса. Степень повреждения сейчас определяют специалисты.

Важно! Оперативно о тревогах, угрозу БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Что известно об ударах в области?

Козицкий также сообщил о попадании в объекты критической инфраструктуры в Комарновской и Добросинско-Магеровской общинах. В то же время информация о пожаре на улице Братьев Рогатинцев во Львове не подтвердилась. По состоянию на данный момент опасность с воздуха продолжается.

